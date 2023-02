Ind vs Aus 1st Test: रोहित के बाद जडेजा-अक्षर का चला बल्ला, नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का धमाल

Ind vs Aus 1st Test, Day 2 Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच पर टीम इंडिया (Team India) की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 321 रन बना लिए थे। यानी कि टीम इंडिया (Team India) की कुल बढ़त अब 144 रनों की हो गई है। स्टंप के समय तक रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) 66 और अक्षर पटेल (Akshar Patel) 52 रन बनाकर खेल रहे थे।

मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में एक विकेट पर 77 रनों से आगे खेलना शुरू किया। रोहित और अश्विन ने पहले सत्र के शुरुआती घंटे में सावधानीपूर्वक बैटिंग की। पिच के टूटने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उछाल धीमी रहने के कारण रोहित और अश्विन को सुबह बल्लेबाजी करने में दिक्कत नहीं आई। दोनों ने 42 रनों की साझेदारी की।

It's Stumps on Day 2 of the first #INDvAUS Test! #TeamIndia move to 321/7 & lead Australia by 144 runs. 👏 👏

1⃣2⃣0⃣ for captain @ImRo45

6⃣6⃣* for @imjadeja

5⃣2⃣* for @akshar2026

We will be back for Day 3 action tomorrow.

Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx pic.twitter.com/1lNIJiWuwX

— BCCI (@BCCI) February 10, 2023