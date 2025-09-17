IND vs AUS 2nd ODI: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने उतरेगी भारतीय टीम; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND W vs AUS W 2nd ODI: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच आज चंडीगढ़ में खेला जाना है, जहां हरमनप्रीत कौर की अगुवाई टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 8 विकेट से हराया था। ऐसे में मेजबान को सीरीज में बनें रहने के लिए दूसरा मैच हर हाल में जीतना होगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे बुधवार 17 सितंबर 2025 खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे कितने बजे से खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरे वनडे का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरे वनडे का भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ FanCode प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध होगी।