IND vs AUS Test Squad : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, नए चेहरों को मिली जगह

IND vs AUS Test Squad : बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने व्हाइट-बॉल सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ पर्थ में होने वाले टेस्ट मैच के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है। यह टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च, 2026 तक WACA में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाले स्क्वाड में नए चेहरों को जगह मिली है।
IND vs AUS Test Squad : बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने व्हाइट-बॉल सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ पर्थ में होने वाले टेस्ट मैच के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है। यह टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च, 2026 तक WACA में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाले स्क्वाड में नए चेहरों को जगह मिली है।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ पर्थ टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें पांच खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। प्रतिका रावल, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा और सायली सतघरे वे पांच खिलाड़ी हैं जो पहली बार भारत की टेस्ट टीम में शामिल हुई हैं। रावल भारतीय टीम में वापसी कर रही हैं, उन्होंने आखिरी बार 2025 वर्ल्ड कप के विजयी अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन उनके दाहिने टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण उनकी भागीदारी कम हो गई थी।
शेफाली वर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में रावल की जगह ली थी, टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखेंगी। उन्होंने भारत के पिछले पांच टेस्ट मैचों में वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग की थी और अपने पिछले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करियर का बेस्ट 205 रन भी बनाए थे। मिडिल ऑर्डर बैटर हरलीन देओल भी टेस्ट टीम में वापसी कर रही हैं, जिन्होंने आखिरी बार 2023 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में जगह बनाई थी।
स्पिन ऑप्शन में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के साथ एक और नई खिलाड़ी वैष्णवी हैं। रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़ और ऑलराउंडर अमनजोत टीम में सीम ऑप्शन हैं। वहीं, साइका इशाक, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, मेघना सिंह और प्रिया पुनिया, जो सभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का हिस्सा थीं, वे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली है।
इंडिया विमेंस टेस्ट टीम
हरमनप्रीत कौर [कप्तान], स्मृति मंधाना [उपकप्तान], शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष [विकेटकीपर], उमा छेत्री [विकेटकीपर], प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे।