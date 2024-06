IND vs CAN: बारिश के चलते टीम इंडिया नहीं कर पायी प्रैक्टिस, कल कनाडा से होगा मुकाबला

IND vs CAN Match Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच 15 जून को कनाडा में खेलने वाली है। यह मैच फ्लोरिडा (Florida) के लॉडरहिल में सेंट्रल ब्रोवर्ड रिजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में होगा। हालांकि, खराब मौसम के चलते भारत और कनाडा मैच (IND vs CAN Match) के रद्द होने की संभावना नजर आ रही है।