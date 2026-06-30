IND vs ENG 1st T20I Live Streaming : कल से भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ENG 1st T20I Live Streaming : इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20आई सीरीज के पहले मैच के लिए भारतीय टीम चेस्टर-ले-स्ट्रीट पहुंच चुकी है। यह सीरीज वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए उन दागों को धुलने का बड़ा मौका होगी, जो आयरलैंड के खिलाफ 2-0 क्लीन स्वीप से लगे हैं। श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के रूप में इंग्लैंड दौरा दूसरा दौरा होगा। इसके अलावा, पांच मैचों की यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए एक नए T20I चक्र की शुरुआत है, क्योंकि वे 2028 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू कर रही हैं, जिसमें क्रिकेट की वापसी होने वाली है।

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20आई मैच 1 जुलाई 2026 को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, यह मैच रात 10:00 बजे शुरू होगा। भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं। Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20आई मैच 4 जुलाई, 2026 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, यह मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा। भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं। Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच 7 जुलाई, 2026 को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, यह मैच रात 10:00 बजे शुरू होगा। भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं। Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20आई मैच 9 जुलाई, 2026 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, यह मैच रात 10:00 बजे शुरू होगा। भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं। Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच 11 जुलाई, 2026 को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, यह मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा। भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं। Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।