IND vs ENG U19 WC Final : आज छठी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे फाइनल मैच

IND vs ENG U19 World Cup Final : आज (6 फरवरी) को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाना है। जिसमें पांच बार की चैंपियन इंडिया U19 टीम के सामने 1998 की विजेता इंग्लैंड U19 टीम होगी। साल 2022 के एडिशन के फाइनाल बाद दोनों टीमें फिर एक बार ख़िताबी मुकाबले में आमने-सामने हैं। इंडिया U19 ने सेमी-फाइनल में अफगानिस्तान को और इंग्लैंड U19 ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनायी है। आइये जानते हैं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? 

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच के लिए टॉस किस समय होगा?

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच का टॉस दोपहर 12:30 बजे IST पर होगा।

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा।

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का प्रसारण करेगा।

इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

फैंस भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इंडिया बनाम इंग्लैंड, आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

