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IND vs IRE 1st T20I Live : आज भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टी20आई, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs IRE 1st T20I Live : आज से भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलेगी। वहीं, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सुर्यांश शेडगे जैसे युवा खिलाड़ियों के पास डेब्यू का मौका होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20आई कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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IND vs IRE 1st T20I Live : आज से भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20आई मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में भारतीय टीम नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलेगी। वहीं, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सुर्यांश शेडगे जैसे युवा खिलाड़ियों के पास डेब्यू का मौका होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20आई कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

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IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहला टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

आयरलैंड बनाम भारत, पहला टी20आई मैच शुक्रवार 26 जून 2026 को खेला जाएगा।

IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहला टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड बनाम भारत, पहला टी20आई मैच बेलफास्ट के स्टरनमेंट क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

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IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 5.30 बजे होगा।

IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच में पहली गेंद कब कितने बजे फेंकी जाएगी? 

आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा? 

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आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा।

IND vs IRE : आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारतीय फैंस सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर आयरलैंड बनाम भारत, पहले टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे।

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