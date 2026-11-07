IND vs NZ 2nd ODI : बारिश से प्रभावित मैच में भारत की 4 रनों से जीत, DLS नियम से निकला नतीजा

IND vs NZ 2nd ODI : वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने 4 रनों से जीत (DLS नियम) दर्ज की है। इस लो स्कोरिंग मैच में गेंदबाजों का बोल-बाला रहा और बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। वहीं, बारिश भी रुकावट बनती रही। लगातार दूसरी जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है।

बारिश के कारण मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ और ओवर घटाकर 47-47 ओवर का मैच कर दिया गया। टॉस जीतकर कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। नई गेंद से शुरुआत करते हुए आकिब नबी ने न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट करके टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी। अर्शदीप को भले ही कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नई गेंद से बल्लेबाजों को कोई आसान मौका नहीं दिया।

अंशुल कंबोज ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया, जिससे मेजबान टीम 23/3 की स्थिति में आ गई। मिशेल और लैथम ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी काफी अनुशासित थी, जिससे बल्लेबाज लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे। 21 रन के स्कोर पर मिशेल को जीवनदान मिला, जब अंशुल कंबोज की गेंद पर गिल ने उनका कैच छोड़ दिया। कुछ ओवर बाद, गुरनूर बराड़ ने एक ही ओवर में टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को बाउंसर से आउट कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 53/5 हो गया।

मिशेल और सैंटनर ने अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, न्यूजीलैंड की पारी तेजी से बिखर गई। मिशेल अक्षर की गेंद को हवा में उछालने के चक्कर में लॉन्ग-ऑफ पर कैच आउट हो गए, और ठीक अगले ओवर में सैंटनर भी बराड़ का शिकार बन गए। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 22 रन के अंदर गंवा दिए। भारत ने न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया।

तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भारत के लिए बराड़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके, जबकि आकिब, अक्षर और कंबोज की दो-दो विकेट मिले। दूसरी पारी में 135 रनों का लक्ष्य आसान लग रहा था। लेकिन, डफी ने उन दो बल्लेबाजों को आउट किया जो पिछले मैच में सबसे सहज दिख रहे थे। गिल पहली ही गेंद पर आउट हो गए (गोल्डन डक), जबकि कोहली ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना खाता तो खोला, लेकिन कुल 7 रन ही बना सके। रोहित कई बार बीट हुए। उन्होंने चार चौके तो लगाए, लेकिन आखिरकार जेमिसन का शिकार बने।

नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर ने थर्ड मैन की ओर आसान कैच दे दिया, जिससे भारत का स्कोर 47/4 हो गया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पांचवें विकेट के लिए 39 रन जोड़कर पारी को कुछ हद तक संभाला, लेकिन फिर श्रेयस, जेमिसन की एक तेज इन-सीमिंग बाउंसर पर आउट हो गए। नमन धीर ने कुछ चौके लगाए, लेकिन पुल शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए।

जेमिसन ने अपने आखिरी ओवर में अंशुल कंबोज को आउट करके अपना तीसरा विकेट लिया। जब 21 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी और केवल तीन विकेट बचे थे, तभी बारिश आ गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे मैच में एक नया मोड़ आ गया। मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया और DLS नियम से भारत 4 रन से आगे चल रहा था, इसलिए उसे जीत मिली। इस मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले गुरनूर बराड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।