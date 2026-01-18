  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ 3rd ODI Toss: आज (रविवार 18 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच होगा, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किए हैं। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, जबकि मेजबान टीम ने प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 3rd ODI Toss: आज (रविवार 18 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच होगा, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किए हैं। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, जबकि मेजबान टीम ने प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है।

पढ़ें :- IND vs NZ Final ODI Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब, कहां देख पाएंगे तीसरा वनडे

इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, “हम पहले बॉलिंग करेंगे। हमने इसी बारे में बात की थी (बॉलिंग करने के फैसले पर), पहले बैटिंग करके न्यूज़ीलैंड ने हम पर दबाव डाला था। पहले बॉलिंग करने के फैसलों में से एक यह है कि पिच अच्छी दिख रही है, ज़्यादा ओस की उम्मीद नहीं है, बोर्ड पर रन होने से हम बेहतर चेज़ कर पाएंगे। बीच के ओवरों में हमें अपनी लेंथ में बदलाव करना होगा, हम यही करना चाहते हैं। एक बदलाव है, प्रसिद्ध की जगह अर्शदीप आए हैं।”

तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स।

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

पढ़ें :- VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन, कुलदीप के साथ भस्म आरती में हुए शामिल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी...

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स ने टेके घुटने, भोजपुरी दबंग्स ने 41 रन से जीता मैच

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स...

'विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ...' बांग्लादेश ने हैंडशेक विवाद पर दी सफाई

'विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ...'...

IND vs NZ Final ODI Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब, कहां देख पाएंगे तीसरा वनडे

IND vs NZ Final ODI Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के...

IND vs NZ : तीसरे वनडे में कप्तान गिल काटेंगे इन दो खिलाड़ियों का पत्ता, सीरीज डिसाइडर मैच में इनको मौका मिलना तय

IND vs NZ : तीसरे वनडे में कप्तान गिल काटेंगे इन दो...

Video : टॉस के समय भारत-बांग्लादेश के कप्तानों में नहीं हुआ हैंडशेक, U19 वर्ल्ड कप में भी दोनों देशों के बीच टकराव

Video : टॉस के समय भारत-बांग्लादेश के कप्तानों में नहीं हुआ हैंडशेक,...