  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा झटका, हार्दिक ने कॉनवे का कैच पकड़ा, एक रन बनाकर आउट

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा झटका, हार्दिक ने कॉनवे का कैच पकड़ा, एक रन बनाकर आउट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया 3-0 की अजेय बढ़त बनाने का लक्ष्य लेकर उतरी है। फिलहाल भारत शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत के साथ 2-0 से आगे चल रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गुवाहाटी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया 3-0 की अजेय बढ़त बनाने का लक्ष्य लेकर उतरी है। फिलहाल भारत शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत के साथ 2-0 से आगे चल रहा है।

पढ़ें :- IND vs NZ Live : भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता, हर्षित-कुलदीप की वापसी

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम मिला है। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को टीम में जगह दी गई है। भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने पहले ओवर में गेंदबाजी नहीं की लेकिन एक ऐसा कमाल का कैच पकड़ा जिसने न्यूजीलैंड को जोरदार झटका दिया। हर्षित राणा के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर डेवोन कॉनवे का हवा में उड़कर कैच लेकर उनको हार्दिक ने वापसी का रास्ता दिखाया।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

पढ़ें :- IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक-बुमराह की वापसी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा झटका, हार्दिक ने कॉनवे का कैच पकड़ा, एक रन बनाकर आउट

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा...

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में सिर्फ नसीब हुई है एक जीत, सूर्या ब्रिगेड के पास है रिकॉर्ड सुधारने का बेहतर मौका

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में...

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो...

बांग्लादेश क्रिकेट विवाद में कूदे शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर खड़े किए सवाल, जानें क्या कहा?

बांग्लादेश क्रिकेट विवाद में कूदे शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर खड़े किए सवाल,...

T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व कप टीम का किया एलान, बाबर और शाहीन को मिली जगह

T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व...

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया का दौरा किया रद्द!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर...