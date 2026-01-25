IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड को पहले ओवर में लगा बड़ा झटका, हार्दिक ने कॉनवे का कैच पकड़ा, एक रन बनाकर आउट

गुवाहाटी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया 3-0 की अजेय बढ़त बनाने का लक्ष्य लेकर उतरी है। फिलहाल भारत शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत के साथ 2-0 से आगे चल रहा है।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम मिला है। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को टीम में जगह दी गई है। भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने पहले ओवर में गेंदबाजी नहीं की लेकिन एक ऐसा कमाल का कैच पकड़ा जिसने न्यूजीलैंड को जोरदार झटका दिया। हर्षित राणा के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर डेवोन कॉनवे का हवा में उड़कर कैच लेकर उनको हार्दिक ने वापसी का रास्ता दिखाया।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।