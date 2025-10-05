IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs PAK Women’s World Cup 2025 Match: आज आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत पाकिस्तान से होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। इस मैच में भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक न होने की संभावना है। आइये भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला रविवार, 05 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस कब होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां किया जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफॉर्म पर होगी।