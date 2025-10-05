  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs PAK Women's World Cup 2025 Match: आज आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत पाकिस्तान से होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। इस मैच में भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक न होने की संभावना है। आइये भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK Women’s World Cup 2025 Match: आज आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत पाकिस्तान से होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। इस मैच में भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक न होने की संभावना है। आइये भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लौटाने को तैयार! पर टीम इंडिया के सामने रख दी ये शर्त

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला रविवार, 05 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला जाएगा।

पढ़ें :- पाकिस्तानी टीम को उनकी ही सरकार ने लगाया चूना; प्रधानमंत्री से मिला चेक हुआ बाउंस, नहीं मिला कोई पैसा

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस कब होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां किया जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

पढ़ें :- IND vs SL World Cup Match: आज विमेंस वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत-श्रीलंका की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

भारत बनाम पाकिस्तान, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफॉर्म पर होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की...

India Squad for Australia Tour: गिल कप्तान और अय्यर बनें उपकप्तान, बुमराह वनडे सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Squad for Australia Tour: गिल कप्तान और अय्यर बनें उपकप्तान, बुमराह...

India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के नए वनडे कप्तान, रोहित शर्मा की जगह लेंगे

India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के...

BREAKING: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 140 रनों से हराया, जड़ेजा ने बल्ले के बाद गेंद से किया कमाल

BREAKING: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और...

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान आज! रोहित-कोहली की होगी वापसी, देखें- संभावित स्क्वाड

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान आज!...

IND vs WI: जड़ेजा-कुलदीप की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज का सरेंडर, भारत जीत के करीब

IND vs WI: जड़ेजा-कुलदीप की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज का सरेंडर, भारत...