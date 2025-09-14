IND vs PAK Match: आज क्रिकेट एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
  IND vs PAK Match: आज क्रिकेट एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK Asia Cup 2025 Match: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में आज यानी 14 सितंबर को एक हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। जिसमें चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बार होगा, जब दोनों देशों की टीम किसी खेल आयोजन में एक-दूसरे भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान टीम की अगुवाई सलमान आगा कर रहे हैं।

Updated Date

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच रविवार 14 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच रविवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच कैसे देखें? 

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 ग्रुप ए मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।

