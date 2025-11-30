IND vs SA 1st ODI: आज रांची में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला वनडे; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA 1st ODI Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 30 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। जिसमें भारत के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ, टेम्बा बावुमा की टीम में क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्करम अनुभवी खिलाड़ी होंगे। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे कब और कितने बजे शुरू होगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे कब खेला जाएगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे मैच रविवार 30 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे में कितने बजे टॉस होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

