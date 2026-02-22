IND vs SA LIVE : आज टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 में भारत-साउथ अफ्रीका की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA Live Streaming : आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत को अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इस स्टेज में सभी मैच करो-या-मरो की तरह होने वाले हैं, इसलिए भारत को हर हाल में जीत चाहिए होगी। लेकिन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं होने वाली है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब खेला जाएगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच रविवार 22 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा?
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।
IND vs SA : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।