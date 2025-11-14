IND vs SA 1st Test Live: साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर कर रहा बल्लेबाजी, 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा भारत

IND vs SA 1st Test Live: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज (14 नवंबर) से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं, भारत ने तीन स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया है। इस मैच में ध्रुव जुरेल को भी मौका मिला है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

साउथ अफ्रीका प्लेइंग XI: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

भारत प्लेइंग XI: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज