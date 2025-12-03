IND vs SA 2nd ODI: आज रायपुर में सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे दूसरा वनडे

IND vs SA 2nd ODI Live streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और दूसरा वनडे जीतकर टीम सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका के पास सीरीज बचाने का यह आखिरी मौका होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे कब और कितने बजे शुरू होगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे मैच बुधवार 03 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में कितने बजे टॉस होगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 बजे होगा।
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 बजे से खेला जाएगा।
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।