IND vs SA Final ODI: आज वनडे सीरीज के निर्णायक मैच में भारत-साउथ अफ्रीका की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: आज (6 दिसंबर 2025) भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाना है। पिछले में भारत की हार के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। यानी तीसरे मैच में दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने वाली हैं। आइए जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे मैच शनिवार 06 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।