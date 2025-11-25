IND vs SA Stumps: चौथे दिन का खेल खत्म; भारत के दोनों ओपनर OUT, आखिरी दिन ड्रॉ की होगी कोशिश

IND vs SA 2nd test Day 4 Stumps: गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत ने अपने दोनों ओपनर- यशस्वी जायससवाल और केएल राहुल के विकेट गंवा दिये हैं। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 522 रन बनाने हैं, जो असंभव से नजर आ रहा है। जबकि साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करके इतिहास रचने के लिए आठ विकेट की दरकरार होगी। इसके अलावा, दूसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है।

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 स्कोर पर घोषित कर दी है। जिसके बाद भारत को 549 रनों का विशाल लक्ष्य मिला है। लेकिन, मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे दिन के आखिरी सत्र में भारत के दो विकेट जायसवाल और राहुल के रूप में गिरे। स्टंप्स की घोषणा तक भारत का स्कोर- 15.5 ओवर में 27/2 था। कुलदीप यादव 4 रन और साई सुदर्शन 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। आखिरी दिन भारत की जीत की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वे अपना धैर्य बनाए रखते हैं और पॉजिटिव इरादा दिखाते हैं, तो वे अभी भी ड्रॉ कराने की उम्मीद कर सकते हैं।

हालांकि, साउथ अफ्रीका की टैक्टिक्स ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया। डिक्लेरेशन में देरी करके और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतकर, उन्होंने बचे हुए भारतीय विकेट लेने के लिए कुछ कीमती ओवर गंवा दिए। एक ऐसे मैच में जिसमें बड़े एक्शन की ज़रूरत थी, पारी के आखिर में उनकी सुस्त बैटिंग ने डिक्लेरेशन को और भी हैरान कर दिया, एक ऐसा ऑप्शन जो भारत को बचने का रास्ता दे सकता है।