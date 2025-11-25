IND vs SA Tea Break: साउथ अफ्रीका 400 रन की बढ़त के करीब, भारत को अब कोई चमत्कार ही दिलाएगा जीत

IND vs SA Tea Break: गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी बढ़त 400 रन के करीब पहुंचा दी है। आज भारतीय स्पिनर्स को कुछ मदद मिलती दिखी है, जिससे मेजबान पहले सत्र में तीन विकेट चटकाने में सफल रहा है। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका ने 40 ओवर में तीन विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं। टोनी डी ज़ोरज़ी 21 और ट्रिस्टन स्टब्स 14 रन बनाकर नाबाद हैं। इसके साथ ही उसे 395 रनों की बढ़त हासिल हो गयी है।

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे अब पिच पर पहले तीन दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा टर्न है, इसलिए प्रोटियाज़ इस मैच में मज़बूती से आगे हैं। उनके ओपनर सीमर्स के सामने सुरक्षित दिखे और स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ़ उनके बहुत ज़्यादा सावधान रवैये की वजह से कुछ खिलाड़ी आसानी से आउट हो गए, यह एक अजीब तरीका है क्योंकि वे गेम पर कंट्रोल रखते हैं। फिर भी, मेहमान टीम ने मैच पर कंट्रोल बनाए रखा। जडेजा ने इस सेशन में दोनों ओपनर्स को आउट किया, इससे पहले बावुमा वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर लेग स्लिप में आसान कैच दे बैठे।

तीसरा विकेट गिरने के बाद स्टब्स और डी ज़ोरज़ी ने पारी में कुछ ज़रूरी पॉजिटिविटी डाली है, खासकर डी ज़ोरज़ी ने तेज़ी से रन बनाए। उन्होंने स्वीप शॉट का असरदार इस्तेमाल किया, लेग-साइड में कई बाउंड्री लगाईं और स्पिनर्स को उलझन में डाला। बढ़त पहले से ही बहुत ज़्यादा होने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका अगले सेशन में कैसे खेलता है।