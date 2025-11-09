IND vs SA Test Series: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? जानें- शेड्यूल व लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs SA Test Series: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में शुभमन गिल की अगुवाई भारतीय टीम अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार है। टीम को आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर 2025 से होने जा रही है। दोनों टीमें सीरीज के लिए अपनी टीमें पहली ही घोषित कर चुके हैं। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे और फैंस इन मैचों को कैसे लाइव देख पाएंगे-

कब और कहां खेले जाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के मैच

पहला टेस्ट मैच: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 सुबह 09:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

दूसरा टेस्ट मैच: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर 2025 सुबह 09:00 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

कैसे लाइव देख पाएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के मैच

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।