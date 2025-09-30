  1. हिन्दी समाचार
IND vs SL World Cup Match: आज विमेंस वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत-श्रीलंका की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

IND vs SL Women's World Cup 2025 Match: आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत आज यानी 30 सितंबर से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मैच गुवाहाटी में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत श्रीलंका से होने वाली है। दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। आइये भारत बनाम श्रीलंका, विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला मंगलवार, 30 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला का टॉस कब होगा?

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबला का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां किया जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम श्रीलंका विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफॉर्म पर होगी।

