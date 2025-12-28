IND vs SL 4th T20I: आज टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन होंगे बड़े बदलाव; कप्तान आजमाएंगी बेंच स्ट्रेंथ

IND vs SL 4th T20I: आज रविवार को भारतीय महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20आई सीरिजा का चौथा मैच खेला जाना है। इस सीरीज में मेजबान भारत ने 3-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। ऐसे में चौथे मैच में भारतीय टीम की ओर से बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने की पूरी संभावना है। दरअसल, अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम मैनेजमेंट इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगा, जो इस सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा तो हैं लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए।

भारत ने डेथ ओवर्स में वैष्णवी शर्मा के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और अब तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, अगर आज दीप्ति शर्मा को भी डेथ ओवर्स में आजमाया जाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भारत अलग-अलग ऑप्शन टेस्ट कर रहा है। स्नेह राणा एक और नाम है जो प्लेइंग XI में आ सकती हैं, जिससे भारत के एक्सपेरिमेंट में एक और लेयर जुड़ जाएगी। टीम में दो बदलाव होने की संभावना है। स्नेह राणा, एन श्री चरानी की जगह आ सकती हैं, जबकि जी कमलिनी, रिचा घोष की जगह ले सकती हैं ताकि युवा खिलाड़ी को मौका मिल सके। हरलीन देओल के जेमिमा रोड्रिग्स की जगह आने की भी संभावना है, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है, खासकर पिछले मैच में जेमिमा के अजीब तरह से आउट होने को देखते हुए।

श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20आई में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा।