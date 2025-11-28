IND vs SL T20I Series: भारत और श्रीलंका के बीच पांच टी20आई सीरीज का ऐलान, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs SL T20I Series: बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सीरीज का पहले दो टी20आई मैच विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी तीन मैचों की मेजबानी तिरुवनंतपुरम का ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम करेगा।
IND W vs SL W T20I Series: बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सीरीज का पहले दो टी20आई मैच विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी तीन मैचों की मेजबानी तिरुवनंतपुरम का ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम करेगा।
भारतीय महिला टीम ने आखिरी बार इस साल जुलाई में इंग्लैंड में T20I सीरीज़ खेली थी, जहाँ उन्होंने 3-2 के अंतर से सीरीज़ जीती थी। इस बीच, श्रीलंका महिला टीम ने मार्च के बाद से कोई T20I सीरीज़ नहीं खेली है, जब उन्होंने आखिरी गेम में बारिश के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर की थी।
भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला टी20आई का सीरीज़ शेड्यूल
पहला T20I: रविवार, 21 दिसंबर, विशाखापत्तनम ACA-VDCA स्टेडियम
दूसरा T20I: मंगलवार, 23 दिसंबर, विशाखापत्तनम ACA-VDCA स्टेडियम
तीसरा T20I: शुक्रवार, 26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम
चौथा T20I: रविवार, 28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम
पांचवां T20I: मंगलवार, 30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम