IND vs WI 1st Test: आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट, मेहमान टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मैच में मेहमान टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए हार-जीत काफी मायने रखती है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। यानी शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। कप्तान के तौर पर गिल की यह दूसरी सीरीज है। इससे पहले इंग्लैंड खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने 2-2 से ड्रॉ कराई थी। इस सीरीज में ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे। उनकी जगह रविंद्र जड़ेजा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

अहमदाबाद टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज: टैगेनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स।