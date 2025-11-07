IND vs AUS 5th T20I: आखिरी टी20 में कप्तान सूर्या कर सकते हैं दो बड़े बदलाव; स्टार खिलाड़ी को बैठना पड़ेगा बाहर

  1. हिन्दी समाचार
IND vs AUS 5th T20I: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने गुरुवार को क्वींसलैंड में खेले गए चौथे टी20आई में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से मात दी। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। सीरीज का अगला मैच कल यानी 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाना है। इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

पढ़ें :- भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 168 रनों का लक्ष्य; गिल ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन

द गाबा में खेले जाने वाले सीरीज डिसाइडर मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर से प्लेइंग इलेवन में बदलाव की कम संभावना है। लेकिन, आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखकर जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। जबकि दूसरा बदलाव विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में देखने को मिल सकता है। संजू सैमसन की टीम में फिर वापसी हो सकती है। पांचवीं टी20आई में टीम के दूसरे प्रमुख तेज गेंदबाज हर्षित राणा हो सकते हैं। रिंकू सिंह एक मात्र खिलाड़ी होंगे, जिन्हें इस सीरीज में बिना खेले स्वदेश लौटना होगा।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया गाबा में होने वाला आखिरी मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा, ताकि सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खत्म कर सके। टीम इंडिया को 3-1 से सीरीज जीतने से रोकने के लिए मेजबान को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करनी होगी। खास तौर पर बीच के ओवरों के दबाव और गेंदबाजी विभाग में अपने अनुभव की कमी को दूर करने की कोशिश करनी होगी।

पांचवें टी20आई के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया की प्लेइंग 11 (संभावित): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा / संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा

पढ़ें :- AUS vs IND LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; देखें- दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 (संभावित): मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

