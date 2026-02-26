  1. हिन्दी समाचार
  IND vs ZIM Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा करो या मरो का मुकाबला, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ZIM T20 WC Match : आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में ग्रुप-1 का बेहद अहम मैच खेला जाना है। जहां मेजबान भारत के सामने जिम्बाब्वे की टीम होगी। ये एक करो या मरो का मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें सुपर-8 में अपना पहला मैच हार चुकी हैं। ऐसे में भारत और जिम्बाब्वे की टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा दुआएं, वेस्ट इंडीज जीती तो समझो खेल खत्म!

IND vs ZIM : भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच गुरुवार 26 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ZIM : भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की धड़कनें! अब सेमी-फाइनल पहुंचना हुआ और भी मुश्किल

IND vs ZIM : भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा?

IND vs ZIM : भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ZIM: भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

पढ़ें :- IND vs SA LIVE : आज टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 में भारत-साउथ अफ्रीका की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs ZIM : भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

