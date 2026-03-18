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डु प्लेसिस ने टिम सीफर्ट और फिन एलन का किया समर्थन, कहा- आंद्रे रसेलकी भूमिका निभाएंगे कैमरन ग्रीन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न से पहले दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज़ फ़ाफ़ डु प्लेसिस ने इस बात पर दिलचस्पी दिखाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए स्टार खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, उनसे की जा रही बड़ी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने न्यूज़ीलैंड की दमदार जोड़ी टिम सीफ़र्ट और फ़िन एलन को टीम की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर खेलने का समर्थन किया।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न से पहले दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज़ फ़ाफ़ डु प्लेसिस ने इस बात पर दिलचस्पी दिखाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए स्टार खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, उनसे की जा रही बड़ी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने न्यूज़ीलैंड की दमदार जोड़ी टिम सीफ़र्ट और फ़िन एलन को टीम की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर खेलने का समर्थन किया। तीन बार की चैंपियन केकेआर 29 मार्च को मुंबई में होने वाले एक बड़े मुकाबले में, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट से पहले चर्चा का मुख्य विषय फ़्रैंचाइज़ी के बड़े खिलाड़ी ग्रीन की भूमिका, बल्लेबाज़ी की पोज़िशन और उनसे जुड़ी उम्मीदें हैं। पिछले साल हुई नीलामी में टीम ने उन पर 25.20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि क्या सीफ़र्ट और एलन—जिन्होंने इस साल ICC T20 विश्व कप के फ़ाइनल तक पहुंचने में कीवी टीम के लिए अहम भूमिका निभाई थी—ओपनर के तौर पर खेलेंगे।

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, या फिर कोई और जोड़ी मैदान में उतरेगी? हो सकता है कि इस जोड़ी में कप्तान अजिंक्य रहाणे या अंगकृष रघुवंशी जैसे कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल हों। ‘ में बोलते हुए

डु प्लेसिस ने ग्रीन के बारे में कहा कि एक बहु-प्रतिभाशाली स्टार खिलाड़ी के तौर पर उनमें सफल होने की पूरी क्षमता है। इस दक्षिण अफ़्रीकी स्टार ने यह भी बताया कि ग्रीन, ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की जगह लेंगे। रसेल अब संन्यास ले चुके हैं और टीम के पावर-हिटिंग कोच के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। कैमरन ग्रीन एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनमें सफल होने की बहुत ज़्यादा काबिलियत है। वह केकेबार के लिए एक मल्टी-स्किल्ड और अहम खिलाड़ी हैं और आंद्रे रसेल की जगह लेंगे। ग्रीन छह फ़ीट लंबे और काफ़ी मज़बूत खिलाड़ी हैं, वह अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं। उनके पास अच्छा बाउंसर और यॉर्कर है, वह आसानी से गेंद को स्टेडियम के बाहर मार सकते हैं और एक बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं। वह केकेआरा की टीम को बहुत अच्छी तरह से संतुलित करते हैं। उन्होंने कहा कि IPL क्रिकेट के लिहाज़ से, ग्रीन में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी फ़ॉर्म उनके साथ नहीं रही है। 25.2 करोड़ रुपए की भारी-भरकम क़ीमत के साथ उन पर अपनी क़ीमत को सही साबित करने का बहुत ज़्यादा दबाव होगा। उनके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। टीम को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं।

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