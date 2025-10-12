IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख सकेंगे मैच

India Women vs Australia Women, ICC Womens World Cup 2025: आज (12 अक्टूबर) आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जहां हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया टीम से होनी है। भारत को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार सामना करना पड़ा था। ऐसे में मेजबान टीम इस मैच में वापसी करने को देखेगी। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

वनडे विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की आखिरी हार ने भारत में महिला खेलों को लेकर चर्चा को बदल दिया। डर्बी में एक बरसात के दिन, जब हरमनप्रीत कौर ने एक-एक कर ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण की धज्जियाँ उड़ा दीं, तो इसने न केवल घरेलू महिला क्रिकेट की धारणा को नया रूप दिया, बल्कि टीम के भीतर एक नया विश्वास भी जगाया कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ टक्कर ले सकती हैं। 2017 में सिल्वरवेयर से चूकने वाले छुपे रुस्तमों से लेकर घरेलू धरती पर 2025 विश्व कप में खिताब के असली दावेदार तक – भारत ने तेजी से प्रगति की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रमुख मुकाबले अक्सर उनके सफर में निर्णायक मोड़ साबित हुए हैं। इनमें से सबसे ताजा मुकाबला पिछले महीने दिल्ली में रनों से भरा मैच था।

हालांकि, उस द्विपक्षीय मुकाबले ने दोनों टीमों के भविष्य की एक आकर्षक झलक पेश की, लेकिन अब तक उनके विश्व कप प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट की दिग्गज टीम के रूप में स्थापित करने के अपने दावे को पूरी तरह से सही नहीं ठहराया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अभियानों में कुछ समानताएं रही हैं – दोनों टीमों की बल्लेबाजी की गहराई प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही कमज़ोर टीमों के हाथों परखी गई है, दोनों में से कोई भी अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और दोनों ने ऐसे अंक गँवाए हैं जिनकी उन्हें उम्मीद थी। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को कोलंबो में श्रीलंका के साथ बारिश के कारण अंक बांटने पड़े, वहीं विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के हाथों मिले दो अंकों के लिए भारत खुद ही ज़िम्मेदार है।

अब, भारत और ऑस्ट्रेलिया उस आदर्श खेल की तलाश में टकराव की राह पर हैं, जो उम्मीद है कि उनकी लय को सही कर देगा। आइये भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला गुरुवार, 09 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस कब होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

