IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ, पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

IND W vs PAK W Toss, Women's World Cup 2025 Match: आज आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत फातिमा सना की पाकिस्तान टीम से होने वाली है। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।
पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। मैच के टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। न ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी कप्तानी फ़ातिमा सना ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे, लगता है विकेट में थोड़ी नमी होगी। हमारे लिए एक बदलाव – हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आज हम बेहतर खेलेंगे। 250 से कम का कोई भी स्कोर एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है।’
हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘विश्व कप से पहले हमने यहाँ अच्छी सीरीज़ खेली थी। हम सकारात्मक सोच रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव – अमनजोत नहीं खेल रही हैं (वह बीमार हैं), उनकी जगह रेणुका ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक टीम के रूप में हमारा तालमेल अच्छा रहा है और हम आज के मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।’
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी