IND W vs SA W World Cup Match: आज विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND W vs SA W Women’s World Cup 2025 Match: आज (9 अक्टूबर) आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मैच विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जहां हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत साउथ अफ्रीकी टीम से होनी है। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर आयी है। ऐसे में कड़े मुक़ाबले की उम्मीद की जा सकती है। मेजबान भारत इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने के इरादे से उतरेगा। आइये भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला गुरुवार, 09 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस कब होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफॉर्म पर होगी।