भारत ने हासिल की एक और समुद्री उपलब्धि, अटैक क्राफ्ट आईएनएस कल्पेनी पहुंचा मालदीव के अड्डू एटोल

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का एक फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कल्पेनी अड्डू एटोल के गान में पहुंच गया है। यह भारत और मालदीव के बीच चल रहे समुद्री जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कदम है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कल्पेनी गान अड्डू एटोल पहुंच गया है। इस आगमन के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए बताया गया कि यह यात्रा हमारे गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों सहित बहुआयामी रक्षा सहयोग को रेखांकित करती है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत इस क्षेत्रीय पहुंच को और मजबूत करते हुए भारत ने इससे पहले मालदीव में एक और महत्वपूर्ण समुद्री उपलब्धि हासिल की थी, जब आईएनएस सुनायना छह अप्रैल को राजधानी माले पहुंची थी। यह पिछली यात्रा IOS SAGAR पहल का हिस्सा थी। मालदीव में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक दृष्टि और पड़ोसी देशों के साथ गहरे सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईएनएस सुनायना, जो सरयू-श्रेणी का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, वर्तमान में 16 मित्र देशों के एक बहुराष्ट्रीय दल द्वारा संचालित है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल द्वारा इसका पूरे नौसैनिक सम्मान के साथ स्वागत किया गया। बंदरगाह पर पहुंचने से पहले आईएनएस सुनायना और MNDF तटरक्षक बलों ने गहन संयुक्त समुद्री कौशल प्रशिक्षण अभ्यास पूरे किए। समुद्र में हुए इस चरण का मुख्य फोकस सामरिक स्थिति बनाए रखने (tactical station-keeping), उन्नत सिग्नलिंग और चालक दल के लिए छोटे हथियारों से व्यापक गोलीबारी के अभ्यास पर था।