इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए बोले- जब सड़क खामोश होती है, सदन आवारा बनता है

नई दिल्ली: इंडिया गंठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने संविधान सदन में अभिनंदन समारोह में विपक्षी सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस हूं, शायद थोड़ा उत्साहित भी हूं और थोड़ा रोमांचित भी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब आप विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो मैं आप सभी को, अपनी-अपनी सीटों से, सुनता रहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को, शायद आप में से हर एक को, देश में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए सुनता रहता हूं और चूंकि मैं उसी विचारधारा से आया हूं। इसलिए मुझे लोहिया जी की एक पंक्ति याद आ गई है कि ‘जब सड़क खामोश होती है, सदन आवारा बनता है।

सुदर्शन रेड्डी ने 52 साल तक संविधान को अपनी जेब में रखा, यह हमारी विचारधारा से मेल खाता है : राहुल गांधी

इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के अभिनंदन समारोह में लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी ने भाजपा द्वारा प्रस्तावित नए विधेयक के बारे में सुना होगा। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं जब राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता था। निर्वाचित व्यक्ति क्या होता है? इसकी कोई अवधारणा नहीं थी। उसे आपका चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए वह ईडी को मामला दर्ज करने के लिए कहता है। फिर, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाता है। यह न भूलें कि हम उपराष्ट्रपति क्यों चुन रहे हैं? पूर्व उपराष्ट्रपति कहां गए? वह चले गए।

लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी जी के बारे में कई बातें कही जा सकती हैं। उनके पास दशकों का न्यायिक और कानूनी अनुभव है। वह संवैधानिक मूल्यों के चैंपियन हैं। मैंने उनकी जेब के अंदर देखा और वहां भारत का संविधान था। उन्होंने कहा कि वह 52 वर्षों से संविधान को अपनी जेब में रख रहे हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ दल ने आरएसएस की विचारधारा को चुना है, वहीं हम संविधान का समर्थन करते हैं : मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान सदन में विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बड़े गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ है कि विपक्षी दल बी. सुदर्शन रेड्डी को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार नामित करते हैं। वे निडर और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के हिमायती रहे हैं। यह उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक पद के लिए चुनाव नहीं है। यह एक वैचारिक लड़ाई है। जहां सत्तारूढ़ दल ने आरएसएस की विचारधारा को चुना है, वहीं हम संविधान का समर्थन करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की विश्वसनीयता संसद के एक मज़बूत मंच पर टिकी है जहां सदस्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्व वाले लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकें। संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के मूल मूल्यों को कमज़ोर करने वाले संवैधानिक संशोधनों को सत्र के अंत में छल-कपट में शामिल किया जा रहा है, जिससे सार्थक बहस या जांच-पड़ताल की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब, ये नए विधेयक इन राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को और कमज़ोर और अस्थिर करने के लिए सत्तारूढ़ दल के हाथों में हथियार बनने वाले हैं। संसद में, हमने विपक्ष की आवाज़ों को दबाने का बढ़ता चलन देखा है।

उन्होंने कहा कि देश को बी. सुदर्शन रेड्डी जैसे अनुकरणीय निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता है। उनका नामांकन लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने तथा भारत को परिभाषित करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। श्री रेड्डी का जीवन और कार्य हमारे संविधान की भावना, निष्पक्षता, करुणा और प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सिद्धांत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सदन एक लोकतांत्रिक संवाद के सच्चे संस्करण के रूप में संचालित हो।

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा, कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता बेहद ज़रूरी है। खड़गे जी ने बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार चुनने से पहले सभी दलों से सलाह-मशविरा किया था। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, हमने केवल एक ही उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। इससे भारत की जनता को विपक्ष की एकता का एहसास होगा।

माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह एक वैचारिक युद्ध है, ऐसे दौर में जब लोकतंत्र को उन लोगों से भारी ख़तरा है जिन्हें इसकी रक्षा करनी है, जब हमारी प्रिय संस्थाएं घेरे में हैं। स्पष्टता और विवेकशीलता की तत्काल आवश्यकता है, न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी इसी के लिए है। हमने देखा है कि इस सरकार ने दूसरे सबसे बड़े पद के साथ कैसा व्यवहार किया है? उस व्यक्ति को सचमुच अपमानित किया गया, इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया। मैंने कई उपराष्ट्रपति देखे हैं। संसदीय संवाद का स्तर गिर गया है, मुझे लगता है कि बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली के लिए एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है।

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करती है। जब हम उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय कर रहे हैं, संसद में एक विधेयक पारित किया जा रहा है, जिसमें दलबदल, सरकारें गिराने, मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का प्रावधान है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे 11 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था, हम विरोध प्रदर्शन करते थे, इसलिए हम उपराष्ट्रपति के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी जैसे किसी व्यक्ति को चाहते हैं जो हमें बोलने दे, हमें निलंबित न करें।