  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Asia Cup Squad Announced: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह को टीम मौका मिला।

By Abhimanyu 
Updated Date

India Asia Cup Squad Announced: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टूर्नामेंट के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम की कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। लेकिन, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर जैसे स्टार प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाया है।

पढ़ें :- टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI सचिव सैकिया का हो रहा इंतजार

मुंबई स्थित बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में आज चीफ सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग हुई। जिसके बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया। इस दौरान बुमराह के कार्यभार प्रबंधन पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, ‘हमें अच्छा ब्रेक मिला है…हम उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीम में कोई भी खिलाड़ी चोट के कारण बाहर नहीं है। वहीं, यशस्वी जायसवाल को एशिया कप के लिए नहीं चुने जाने पर उन्होंने कहा, ‘उन्हें इंतज़ार करना होगा।

अगरकर ने यह भी कहा कि वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल स्टैंडबाय पर हैं। टी20 टीम में हमारे पास कुछ बेहतरीन विकल्प हैं…कभी-कभी टीम चुनना आसान नहीं होता, लेकिन सिरदर्द ज़रूर हो सकता है। एशिया कप के लिए चुनी गई टीम पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘हमारे पास अद्भुत कौशल वाले अच्छे खिलाड़ी हैं जो मेरा काम आसान बनाते हैं।’

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पढ़ें :- Team India Announcement: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, इन खिलाड़ियों को मौका मिलना तय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर;...

टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI सचिव सैकिया का हो रहा इंतजार

टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI...

India Women World Cup Squad Announcement: हरमनप्रीत और स्मृति पहुंची बीसीसीआई ऑफिस, वर्ल्ड कप स्क्वाड का होगा ऐलान

India Women World Cup Squad Announcement: हरमनप्रीत और स्मृति पहुंची बीसीसीआई ऑफिस,...

Team India Announcement: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, इन खिलाड़ियों को मौका मिलना तय

Team India Announcement: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज,...

Asia Cup T20 Top 10 Scorers: एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, देखें-पूरी लिस्ट

Asia Cup T20 Top 10 Scorers: एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा...

सिर्फ 10 सेकेंड में 16 लाख रुपये की कमाई, IND vs PAK मैच में ब्रॉडकास्टर्स पर होगी पैसों की बरसात

सिर्फ 10 सेकेंड में 16 लाख रुपये की कमाई, IND vs PAK...