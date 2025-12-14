  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से दक्षिण अफ्रीका की पारी 20 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट कर दी थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से दक्षिण अफ्रीका की पारी 20 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट कर दी थी। भारत ने फिर 15.5 ओवर में तीन विकेट पर 120 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अभिषेक ने 18 गेंदों पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 35 रन बनाए।

पढ़ें :- Cough Syrup Syndicate Investigation : ED लग्जरी गाड़ियों की सीरीज 9777 और 1111 के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग और सरगना की तलाश में जुटी

लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इस साझेदारी को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया। भारत ने एक बार फिर प्रयोग किया और तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार की जगह तिलक वर्मा को उतारा। तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को यानसेन ने गिल को बोल्ड कर दिया। गिल 28 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1...

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना जरूरी- पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले...

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी बचाई जान

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी...

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है सबसे महंगे खिलाड़ी, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है ऑक्शन

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है...

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा...

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10 टी20आई मैच, जानें- टीम इंडिया का कैसा है रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10...