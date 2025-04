'मनोज कुमार के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया...' अभिनेता के निधन पर PM मोदी हुए भावुक

Famous actor Manoj Kumar passed away: देशभक्ति फिल्मों व गानों से भारतीयों के दिल में जगह बनाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ‘भारत कुमार’ के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री गम में डूबी हुई है। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

दरअसल, मनोज कुमार कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, ‘महान अभिनेता और फ़िल्मकार मनोज कुमार जी के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर के दौरान वे अपनी देशभक्ति फ़िल्मों के लिए जाने जाते थे, जो भारत के योगदान और मूल्यों पर गर्व की भावना को बढ़ावा देती थीं। उन्होंने राष्ट्रीय नायकों, किसानों और सैनिकों के जिन प्रतिष्ठित चरित्रों को जीवंत किया, वे हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित रहेंगे। उनका सिनेमा राष्ट्रीय गौरव को जगाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।’

Saddened by the demise of legendary actor and film-maker Manoj Kumar Ji. He has left an indelible mark on Indian cinema. During his long and distinguished career he came to be known for his patriotic films which promoted a sense of pride in India’s contribution and values. The…

