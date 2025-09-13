भारत ने गतविजेता जापान को एशिया कप से किया बाहर, अब चीन की जीत दिलाएगी फाइनल का टिकट

India vs Japan, Women’s Hockey Asia Cup 2025: महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम गत चैंपियन जापान के खिलाफ अपना आखिरी सुपर-4 मुकाबला 1-1 ड्रॉ कराने में सफल रही है, जिसके बाद जापान फाइनल की रेस बाहर हो गया है। इसके साथ ही भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। अगर चीन अपने आखिरी मुकाबले में कोरिया को हराने या ड्रॉ कराने में सफल रहता है तो उसका फाइनल में सामना भारत से होगा।

भारत बनाम जापान, सुपर-4 मुकाबले में दोनों टीमों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली। मुक़ाबले के सातवें मिनट में ही भारत ने गोल करके बढ़त बना ली थी। ब्यूटी डुंग डुंग ने जापानी गोलकीपर को छकाते हुए एक गोल दागा और भारत को मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद आठ मिनट में कोई भी टीम कोई और गोल नहीं कर पाई। भारत ने क्वार्टर का अंत एक गोल की बढ़त के साथ किया।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में जापान को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वह इसे गोल में तब्दील नहीं कर सके। जापान ने बाकी क्वार्टर में डिफेंस पर दबाव बनाए रखा, लेकिन बराबरी का गोल नहीं कर पाई और हाफ टाइम तक भारतीय टीम 1-0 से आगे थी। जापान ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत भी दूसरे क्वार्टर की तरह ही आक्रामक अंदाज़ में की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें बराबरी के मौके नहीं दिए।

भारत ने 40वें मिनट में एक गोल किया, लेकिन शॉट अटैकिंग सर्कल के बाहर चला गया और गोल रद्द कर दिया गया। यह एक और गोलरहित क्वार्टर रहा और दोनों टीमें अंतिम क्वार्टर में पहुंच गईं, जहाँ डुंग डुंग के गोल की बदौलत भारत अभी भी 1-0 से आगे था। मैच का चौथा क्वार्टर ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से शुरू हुआ, जिसमें खिलाड़ी एक-दूसरे से टकराते रहे। जापान ने आखिरकार 58वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

आखिरी दो मिनट में कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर पाई और मैच 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ।