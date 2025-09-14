India vs China Final: आज विमेंस हॉकी एशिया कप के खिताब मुकाबले में भारत की चीन से होगी भिड़ंत, जानिए कब-कहां देख पाएंगे मैच

India vs China, Women’s Hockey Asia Cup 2025 Final: आज (14 सितंबर 2025) को विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के खिताब मुकाबले में भारत की चीन से भिड़ंत होगी। इस मुकाबले में भारत के लिए चीन के खिलाफ चुनौती आसान नहीं होने रहने वाली है, क्योंकि मेजबान का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन सबसे दमदार रहा है। फाइनल में जीत हासिल करने वाली टीम विजेता बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में सीधे एंट्री मिल जाएगी।

14 सितंबर को भारत का विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में भारत का मैच गोंगशु कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।

14 सितंबर को विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के फ़ाइनल मैच में भारत का सामना किससे होगा?

भारत 14 सितंबर को भारतीय समयानुसार, शाम 5:30 बजे विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के अपने फ़ाइनल मैच में चीन से भिड़ेगा।

भारत में विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण कहां देखें?

विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 फ़ाइनल मैच का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं होगा।

भारत में विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 हॉकी फ़ाइनल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

हॉकी फैंस Watch.Hockey की सदस्यता लेकर भारत के मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।