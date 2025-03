IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट्स ऐसे करें अप्लाई

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IPPB की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर 21 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन की लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें. आखिरी तारीख निकल जाने के बाद उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.

जरूरी योग्यता

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री प्राप्त होना जरूरी है. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को आवेदन करने वाले राज्य का निवासी होना चाहिए.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और पीएच वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 150 रुपये का शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.

आवेदन प्रोसेस

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले IPPB की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और फिर “Apply Online” विकल्प पर जाएं. इसके बाद, “Click here for New Registration” लिंक पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी. इसके बाद हस्ताक्षर और फोटोग्राफ अपलोड करें और संबंधित श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.