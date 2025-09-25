‘भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे…’ PM मोदी ने यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 में बड़ा बयान

UP International Trade Show-2025: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 (यूपीआईटीएस-2025) में शामिल हुए। कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे।

यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, “मैं उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आए सभी व्यापारियों, निवेशकों, उद्यमियों और युवाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि 2250 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार व्यापार मेले का देश साझेदार रूस है, जिसका अर्थ है कि हम इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “आज गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से लगभग 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता सरकार को सामान उपलब्ध करा रहे हैं। ये छोटे दुकानदार और व्यापारी हैं जो सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। पहले की सरकारों में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज एक छोटा दुकानदार भी इस पोर्टल के माध्यम से अपना सामान बेच रहा है। भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।”