  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ‘भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे…’ PM मोदी ने यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 में बड़ा बयान

‘भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे…’ PM मोदी ने यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 में बड़ा बयान

UP International Trade Show-2025: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 (यूपीआईटीएस-2025) में शामिल हुए। कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

UP International Trade Show-2025: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 (यूपीआईटीएस-2025) में शामिल हुए। कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत-रूस इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे।

पढ़ें :- Sorry… हम दुनिया छोड़ रहे हैं, मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो-2025 का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, “मैं उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आए सभी व्यापारियों, निवेशकों, उद्यमियों और युवाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि 2250 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार व्यापार मेले का देश साझेदार रूस है, जिसका अर्थ है कि हम इस समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “आज गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से लगभग 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता सरकार को सामान उपलब्ध करा रहे हैं। ये छोटे दुकानदार और व्यापारी हैं जो सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। पहले की सरकारों में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज एक छोटा दुकानदार भी इस पोर्टल के माध्यम से अपना सामान बेच रहा है। भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा-...

असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, बोले-अगर बिहार में बनी NDA की सरकार तो नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री

असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, बोले-अगर बिहार में बनी NDA की सरकार...

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सह-प्रभारी

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजायाफ्ता आतंकवादी मोहम्मद अयूब मीर की याचिका की खारिज, मीर ने मांगा था पैरोल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजायाफ्ता आतंकवादी मोहम्मद अयूब मीर की याचिका की...

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र में राहत कार्यो में लाए तेजी

सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र...