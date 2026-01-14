भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 285 रनों का लक्ष्य, KL राहुल का यादगार शतक

  1. हिन्दी समाचार
IND vs NZ 2nd ODI Live: आज (बुधवार 14 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे राजकोट में खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जिसके बाद भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 284 रन बनाए हैं। इस पारी में केएल राहुल की शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल रहा। अब न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में 285 रन बनाना है। 

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत की शुरुआत धीमी रही और रोहित शर्मा (24 रन) सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गिल 56 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर (8 रन) और विराट कोहली (23 रन) बनाकर आउट हो गए। 118/4 के स्कोर पर भारत मुश्किल में था, लेकिन केएल राहुल ने बहुत शांति से बल्लेबाजी की और अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया।

राहुल अंत तक टिके रहे और बाकी बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारी करके टीम के स्कोर को 284 तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने अपने वनडे करियर का 8वां शतक भी पूरा किया। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा, नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए तीसरा और विकेट-कीपर के तौर पर तीसरा शतक है। राहुल 92 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद लौटे।

