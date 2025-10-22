रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत,1 नवंबर से चीन पर लगेगा लगभग 155 फीसदी टैरिफ : डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वह रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। वह भी मेरी तरह ही उस युद्ध को ख़त्म होते देखना चाहते हैं। वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। वे बहुत ज़्यादा तेल ख़रीदने नहीं जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसमें काफी कटौती कर दी है और वे इसमें लगातार कटौती करते जा रहे हैं।

क्या रूस से कच्चा तेल खरीदने पर चीन पर टैरिफ लगाया जाएगा? इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अभी, 1 नवंबर से, चीन पर लगभग 155% टैरिफ लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए टिकाऊ होगा. मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, लेकिन चीन पिछले कुछ वर्षों में हमारे साथ बहुत कठोर रहा है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति व्यापारिक दृष्टि से समझदार नहीं थे। उन्होंने चीन और हर दूसरे देश को हमारा फायदा उठाने दिया. मैंने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया। मैंने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता किया। इनमें से कई सौदे बहुत अच्छे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने ने कहा कि मैं टैरिफ की वजह से ऐसा कर पाया। हमें अमेरिका में अरबों, यहां तक कि खरबों डॉलर का भुगतान मिल रहा है। हम कर्ज़ चुकाना शुरू कर देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे अभी मध्य पूर्व से फ़ोन आया है। हम वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई देशों ने मध्य पूर्व में शांति के लिए समझौता किया है, और किसी ने नहीं सोचा था कि वे कभी ऐसा होते देखेंगे। हमास की स्थिति, वे बहुत हिंसक लोग हैं। हम इसे दो मिनट में सुलझा सकते हैं। हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं। उन्होंने सहमति जताई थी कि वे बहुत अच्छे और सीधे रहेंगे। वे लोगों की हत्या नहीं करेंगे। अगर वे समझौते का सम्मान नहीं करते हैं, तो उनका बहुत जल्दी निपटारा कर दिया जाएगा। मध्य पूर्व में पूर्ण शांति है, हम सभी के साथ मित्रता के स्तर पर हैं। हर देश जो एक-दूसरे से नफ़रत करता था, अब एक-दूसरे से प्यार करता है. किसी ने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था।

दिवाली के अवसर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने व्यापार के बारे में बात की। उनकी इसमें बहुत रुचि है। हालांकि हमने कुछ समय पहले इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए. व्यापार के बारे में बात करने के कारण, मैं इस बारे में बात कर पाया। हमारा पाकिस्तान और भारत के साथ कोई युद्ध नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। वह एक महान व्यक्ति हैं, और वर्षों से वह मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। कुछ ही देर में, हम अंधकार पर प्रकाश की विजय के विश्वास के प्रतीक के रूप में दीया जलाएंगे। यह अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय है। दिवाली के दौरान, उत्सव मनाने वाले लोग शत्रुओं की पराजय, बाधाओं के निवारण और बंदी मुक्ति की प्राचीन कहानियों को याद करते हैं। दीये की लौ की चमक हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने, लगन से काम करने और अपने अनेक आशीर्वादों के लिए सदैव धन्यवाद देने की याद दिलाती है।