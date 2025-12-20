भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर नाम की सीरीज, 30 रन से जीता पांचवां टी20 मैच

भारत ने पांचवां टी20 मुकाबला 30 रन से जीत लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर लगातार सातवीं टी20 सीरीज अपने नाम की। शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 231 रन बनाए।
जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इससे पहले भारतीय टीम ने पहला टी20 (101 रन) और तीसरा टी20 (7 विकेट) मैच जीता था, जबकि पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेहमानों ने 51 रन से जीता था। वहीं, लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था।
That winning feeling 🥳#TeamIndia captain Surya Kumar Yadav lifts the @IDFCFIRSTBank T20I Series Trophy 🏆 #INDvSA | @surya_14kumar pic.twitter.com/VVJAQH2B9f
— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 21वीं जीत
भारत ने विश्व चैंपियन बनने के बाद से सात टी20 सीरीज और एशिया कप अपने नाम किया। भारत 2023 से टी20 में अजेय है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह 35 मैचों में 21वीं जीत है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जीते हैं।
ताश के पत्तों की तरह बिखरा बल्लेबाजी क्रम
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए डेवाल्ड ब्रेविस 17 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डेविड मिलर 18, जॉर्ज लिंडे 16, मार्को यानसेन 14 रन बनाकर आउट हुए जबकि कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी क्रमश: 17 और सात रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने चार विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह को दो सफलताएं मिलीं। वहीं, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।