भारतीय बाइक राइडर की यूके में चोरी हुई बाइक की जगह मिला तोहफा, भावुक होकर बोले- कभी सोचा नहीं था

नई दिल्ली। मुंबई के कंटेंट क्रिएटर योगेश अलेकारी (Yogesh Alekari) की मोटरसाइकिल यूनाइटेड किंगडम (UK) में उनके वर्ल्ड टूर के दौरान चोरी हो गई थी। अब उन्हें एक नई बाइक गिफ्ट में मिली है। मैनसफील्ड वुडहाउस (Mansfield Woodhouse) की एक बाइक डीलरशिप ‘द ऑफ रोड सेंटर’ (The Off Road Centre) ने उन्हें नई मोटरसाइकिल दी ताकि वे अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव अफ्रीका की यात्रा पूरी कर सकें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने योगेश को उनकी चोरी हुई बाइक का अपग्रेडेड वर्जन दिया, जिससे वे पूरी तरह भावुक हो गए। योगेश ने कहा कि 10 दिन बाद आज मैं मुस्कुरा पा रहा हूं। मैंने कभी इतनी मदद की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।

कैसे चोरी हुई थी बाइक?

योगेश अपनी KTM बाइक से अब तक 17 देशों की यात्रा कर चुके थे। 28 अगस्त को नॉटिंघम के वोलाटन पार्क (Wolaton Park) में जब उन्होंने बाइक पार्क की, तभी किसी ने बाइक चुरा ली। इसी बाइक पर उनका पासपोर्ट, पैसे और कुछ अहम दस्तावेज भी थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ऑफ रोड सेंटर’ (The Off Road Centre) बाइक डीलरशिप के मैनेजिंग डायरेक्टर बेन लेडविड्ज और मालिक डैनियल वॉट्स ने सोशल मीडिया पर योगेश की कहानी देखी और उनकी मदद का फैसला किया।

बेन ने कहा कि हमने योगेश की कहानी देखी। वो सिर्फ कॉफी पीने गए थे और बाइक चोरी हो गई। हमने सोचा, हमारे पास बाइक है तो क्यों न मदद करें? ये सिर्फ उनकी मदद नहीं है, बल्कि नॉटिंघम और देश की छवि के लिए भी जरूरी था। उन्होंने 47 देशों की यात्रा की और कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई।

सोशल मीडिया पर खुशी की लहर

योगेश की नई बाइक की खबर सुनकर सोशल मीडिया पर लोग बेहद खुश नजर आए। एक यूजर ने लिखा,कि शानदार खबर! इंग्लैंड में जो उनके साथ हुआ वो डरावना था, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि दुनिया में दयालुता अभी भी मौजूद है।”

दूसरे ने कहा कि “इंडिया की बाइकिंग कम्युनिटी आपकी शुक्रगुजार है, @offroadcentre। योगेश भाई, अपना सपना पूरा करो और सुरक्षित घर लौटो। तीसरे ने लिखा,कि ये गिफ्ट सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि पूरी राइडिंग कम्युनिटी की तरफ से एक तोहफा है। रंग, संस्कृति और देशों से बंटे हुए लोग मशीनों और राइडिंग के जुनून से जुड़े हैं।

योगेश की कहां से शुरू हुई थी यात्रा?

योगेश ने अपनी सोलो वर्ल्ड टूर की शुरुआत इस साल मई में की थी। उन्होंने इसके लिए वर्षों तक पैसे बचाए थे। अब तक 24,000 किलोमीटर और 17 देश पार कर चुके थे। अगला पड़ाव अफ्रीका था, लेकिन नॉटिंघम में चोरी की घटना के बाद उनका सफर अचानक रुक गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी थी। ताकि बाइक और पासपोर्ट मिल जाए और वो यात्रा पूरी कर सकें या घर लौट सकें।