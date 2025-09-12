अमेरिका में भारतीय नागरिक का सिर पत्नी और बेटे के सामने काटा

नई दिल्ली। भारतीय मूल के नागररिक की अमेरिका में सिर काट कर ​हत्या कर दी गई है। आरोपी ने पत्नी और बेटे के सामने ही धारदार हथियार से हमला किया था। घटाया का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बता दे कि मृतक और आरोपी एक ही होटल में सहकर्मी थे और दोनों के बीच वाशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मूल रूप से कर्नाटक निवासी 50 वर्षीय चंद्र मौली नागमल्लैया उर्फ बॉब अमेरिका के डलास राज्य के डाउनटाउन सुइटस होटल में प्रबंधक के पद पर नौकरी करते थे। वह होटल के ही कर्मचारी के लिए बने कमरे में पत्नी और 18 वर्षीय बेटे के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक होटल का वाशिंग मशीन कई दिनों से खराब था। इस पर उन्होने अपने सहकर्मी अमेरिका निवासी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को बनाने के लिए कहा था। कई बार कहने के बाद भी जब वाशिंग मशीन को ठीक नहीं करवाया गया। इस पर उन्होने होटल के अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही थी। इस पर आरोपी योर्डानिस कोबोस ने धारदार हथियार लेकर चंद्र मौली पर हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित की पत्नी और बेटा बीच- बचाव करने आए तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने पत्नी और बेटे के सामने ही चंद्र मौली का सिर काट दिया। होटल की अन्य कर्मचारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी ले लिया है।

हमलावर पहले भी कर चुका है कई अपराध

हमलावर अमेरिका निवासी कोबोस-मार्टिन का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी पहले भी वाहन चोरी और लोगों पर हमला करने के आरोप में जेल जा चुका है। हमलावर पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो अमेरिका के कानून के तहत बिना पैरोल के आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं दोस्तों और परिवार के बीच बॉब के नाम से मशहूर नागमल्लैया को उनके प्रियजनों ने श्रद्धांजलि दी है। उनके मित्रों ने कहा कि यह अकल्पनीय त्रासदी है और बेहद दर्दनाक घटना है। नागमल्लैया के मित्र, परिवार और स्थानीय भारतीय नगारिक पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।