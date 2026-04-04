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भारत का झंडा लगा गैस कैरियर ग्रीन सांवरी ने सु​रक्षित पार किया होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाज पर लदा है 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी

भारत का झंडा लगा एक बड़ा गैस कैरियर ग्रीन सांवरी शुक्रवार रात को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को सुरक्षित रूप से पार कर गया। इसमें लगभग 46,650 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का कार्गो लदा था।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। भारत का झंडा लगा एक बड़ा गैस कैरियर ग्रीन सांवरी शुक्रवार रात को होर्मुज जलडमरूमध्य  को सुरक्षित रूप से पार कर गया। इसमें लगभग 46,650 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का कार्गो लदा था। इससे पहले, 28 मार्च को, 47,000 मीट्रिक टन LPG की एक खेप शनिवार को गुजरात के जामनगर में DPA कांडला के वाडिनार टर्मिनल पर पहुंची थी। यह जहाज़, MT जग वसंत एंकरेज पर मौजूद एक अन्य जहाज़ को शिप-टू-शिप ऑपरेशन के ज़रिए अपना कार्गो ट्रांसफर करने वाला है। व्यापारिक जहाज़ों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत स्टैंडबाय पर थे। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण समुद्री नाकेबंदी के बीच केंद्र सरकार भारतीय जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने की अनुमति देने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।

पढ़ें :- होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बीच चर्चा शुरू

जहाज़रानी मंत्रालय ने सूचित किया था कि फ़ारसी खाड़ी में 18 जहाज़ और लगभग 485 नाविक मौजूद हैं। खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर एक संयुक्त अंतर-मंत्रालयी ब्रीफ़िंग में बोलते हुए बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि फ़ारसी खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाज़ों के साथ चालक दल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि फ़ारसी खाड़ी में मौजूद सभी नाविक सुरक्षित हैं। मंगल ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 485 नाविकों के साथ 18 भारतीय जहाज़ मौजूद हैं। अब तक 964 से अधिक नाविकों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है, जबकि पूरे भारत में बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। बंदरगाहों के संचालन के बारे में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और समुद्री क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच लगभग 5,98,000 यात्री भारत लौट आए हैं। पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के साथ हुई थी और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को संघर्ष की चपेट में ले लिया, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई।

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