भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तोड़ा 26 साल पुराना रिकॉड, 27 रन और बना लेती तो रच देती नया कीर्तिमान

नई दिल्ली। भारत में क्रिकेट को लोग के दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Indian women’s team opener Smriti Mandhana) ने नया मुकाम हासिल कर लिया। उन्होने ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का 26 साल पुराना रिकॉड तोड़ दिया है। मंधाना ने एक कलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाकर यह रिकॉड तोड़ा है।

महिला वनडे विश्व कप का दसवां मैच भारत बनाम साउथ अफ्रिका के बीच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रिका ने टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारत की ओर से पारी की शरुआत करने के लिए प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने कि। भारत ने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम के 55 रन के स्कोर पर स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से रिचा घोस ने शानदार पारी खेलते हुए 77 गेंदों पर 94 रन बनाए। इस दौरान उन्होने 11 चौके पर चार छक्के भी जड़े। पहली पारी खेलते हुए भारत ने 49 5 ओवर में सभी विकेट 251 रन बनाएं। वहीं साउथ अफ्रिका की ओर से क्लो ट्रायोन ने 32 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं नादिन डी क्लर्क, नोकुलुलेको म्लाबा और नोकुलुलेको म्लाबा ने दो दो विकेट लिए। वहीं तुमी सेखुखुने ने भी एक लिया। साउथ अफ्रिका को जीत के लिए 50 ओवरों में 252 रन बनाने है।

स्मृति मंधाना ने तोड़ा बेलिंडा क्लार्क का 26 साल पुराना रिकॉर्ड

महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ खेलते हुए स्मृती मंधाना ने 33 गेंदों पर 23 रन बनाए। इस दौरान उन्होने एक चौका और एक छक्का भी लगाया। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क (Australia batsman Belinda Clark) का 26 साल पुरान रिकॉर्ड तोड़ा है। बेलिंडा ने 1997 में 970 रन बनाए थे। वहीं स्मृति मंधाना एक कलेंडर वर्ष 2025 में अभी तक 973 रन बना चुकी है और वह अब दूसरे स्थान पर है। मंधाना अगर 27 रन और बना लेती तो वह पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन जाती जो एक कलेंडर वर्ष एक ​हजार रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर होती। हांलाकि अभी मंधाना के पास मौका है। महिला विश्व कप में उन्हे लीग के पांच मैच और खेलने है। इन पांच मैचों में आराम से 27 रन बना सकती है।