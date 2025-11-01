दिग्गज टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास, बोले- ‘जब मैं खोया हुआ था, तब टेनिस ने मुझे एक उद्देश्य दिया’

Rohan Bopanna retires: भारत के दिग्गज टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने शनिवार को पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के 20 साल के शानदार टेनिस करियर का अंत हो गया है। बोपन्ना ने इसी साल मिकस्ड डबल्स में 43 साल की उम्र में पहली बार नंबर-1 की रैंकिंग तक पहुंचे थे और उन्होंने इतिहास में अपना नाम सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता बने थे।

स्टार टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना का आखिरी मैच पेरिस मास्टर्स 1000 में था, जहाँ उन्होंने एलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ युगल मुकाबला खेला था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने संन्यास की जानकारी फैंस को दी है। बोपन्ना ने अपने भावुक संन्यास की घोषणा करते हुए कहा, “आप किसी ऐसी चीज़ को कैसे अलविदा कह सकते हैं जिसने आपके जीवन को सार्थकता दी? टूर पर 20 अविस्मरणीय वर्षों के बाद, अब समय आ गया है… मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट लटका रहा हूं।” उन्होंने आगे कहा, “भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है, और जब भी मैं कोर्ट पर उतरा, मैंने उस झंडे, उस एहसास और उस गौरव के लिए खेला।”

45 वर्षीय बोपन्ना ने अपने करियर का समापन दो ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ किया – 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल (मैथ्यू एबडेन के साथ) और 2017 फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल (गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ)। वह चार ग्रैंड स्लैम फाइनल के फाइनल में भी पहुँचे – दो पुरुष युगल में (2020 यूएस ओपन में ऐसाम-उल-हक कुरैशी और 2023 यूएस ओपन में एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर) और दो मिश्रित युगल में (2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन में टिमिया बाबोस और 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्ज़ा के साथ जोड़ी बनाकर)।

वह महेश भूपति और फ्लोरिन मर्जिया के साथ 2012 और 2015 में एटीपी फाइनल के फाइनल में भी पहुंचे थे। बोपन्ना का सफ़र भारत के कुर्ग में एक साधारण परिवार से शुरू हुआ, जहाँ वे अपनी सर्विस को मज़बूत बनाने के लिए लकड़ी काटते थे और अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए कॉफ़ी के बागानों में दौड़ लगाते थे। उनके समर्पण ने उन्हें टेनिस के उच्चतम स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सानिया मिर्ज़ा के साथ 2016 रियो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करना और डेविस कप मैचों में दो दशकों से भी ज़्यादा समय तक भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी, बोपन्ना भारत में टेनिस को आकार देंगे। उन्होंने देश में यूटीआर टेनिस प्रो को लाया है और युवा भारतीय टेनिस प्रतिभाओं को निखारने में मदद के लिए अपनी अकादमी चलाते हैं। उनकी अकादमी उभरते खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।