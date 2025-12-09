Indigo Flight Crisis : इंडिगो के खिलाफ सरकार का एक्शन, उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती का आदेश

Indigo Flight Crisis : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला आज आठवें दिन भी जारी है। आज 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइट बेंगलुरु से कैंसिल हुई हैं। इस महीने अब तक इंडिगो की 4,500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार इंडिगो के खिलाफ कड़े एक्शन के मूड में है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 10 फीसदी फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है।

इसके साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि वो यात्रियों को रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाए। मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडिगो के रूट्स में कटौती जरूरी है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स एविएशन मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़े नजर आए।

इंडिगो को जमा करना है शेड्यूल

यह 10 फीसदी कटौती हाई-डिमांड, हाई-फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यानी लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बडे एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन-कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

100 फीसदी रिफंड जारी

वहीं, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो फिर से पटरी पर आ गया है। हमारा ऑपरेशन स्टेबल है। लाखों कस्टमर्स को उनका पूरा रिफंड मिल गया है। हम रोजाना ऐसा कर रहे हैं। हम अपने नेटवर्क में सभी 138 जगहों पर वापस आ गए हैं और सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं।