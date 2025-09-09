लखीमपुर खीरी में इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, आवाजाही बंद

लखीमपुर खीरी। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में हुए घटना क्रम के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में इंडो-नेपाल बॉर्डर (Indo-Nepal Border) को सील कर दिया गया है। देर शाम बॉर्डर पर पहुंची डीएम खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल (DM Kheri Durga Shakti Nagpal) और एसपी संकल्प शर्मा (SP Sankalp Sharma) ने एसएसबी के साथ पैदल गश्त कर मौका मुआयना किया। अधिकारियों के निर्देश पर जनपद की गौरीफंटा कोतवाली क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा को एहतियातन सील कर दिया गया है। डीएम एसपी ने बॉर्डर पर सघन निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत कार्यवाही करने सम्बंधित दिशा निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर दोनों ओर से आवा जाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चप्पे-चप्पे पर गहन पेट्रोलिंग हो रही है। सुरक्षा बल लगातार चौकसी में जुटे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। डीएम खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल (DM Kheri Durga Shakti Nagpal) ने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने बॉर्डर पर तैनात सभी बटालियनों के कमांडेंट से बातचीत कर हालात की विस्तार से जानकारी ली और सभी से निरंतर अलर्ट मोड पर रहने को कहा।

वहीं एसपी संकल्प शर्मा (SP Sankalp Sharma) ने भी एसएसबी और स्थानीय पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और मुस्तैदी के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सीमा की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा (Indo-Nepal Border) पर सुरक्षा का यह पहरा आम दिनों से कहीं ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक जिले के बॉर्डर इलाकों में चौकसी लगातार जारी रहेगी।

रिपोर्ट – शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी