Infinix Zero 40 5G को FCC लिस्टिंग में किया गया स्पॉट; कई फीचर्स आए सामने

Infinix Zero 40 5G Possible Specifications: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड इनफिनिक्स के एक नया स्मार्टफोन FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर नजर आया है। यह पावरफुल स्मार्टफोन Infinix Zero 40 5G हो सकता है। जिसे इससे पहले यूरोप सर्टिफिकेशन साइट और Geekbench लिस्टिंग पर देखा जा चुका है। वहीं, अब इनफिनिक्स आगामी फोन के कुछ मेन स्पेक्स सामने आ चुके हैं।